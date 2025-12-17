福岡県警筑後署は17日、大川市向島の路上で同日午後4時30分ごろ、児童数人が車の運転席にいる男から蟹の玩具を見せられ「これ海で釣れたんよ」と声をかけられ、その様子を助手席にいた男からスマートフォンで動画撮影される不審者事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。動画撮影した男の特徴は20から30代の中肉で金色短髪。白色シャツを着用しており、白色乗用車に乗車していたという。