近年、増えてきているのが非常ブレーキです。ドライバーの急病など走行中の異常発生時に車両を停止させることができます。実際に押すと車内で非常ブザーが鳴り、車外に対してもランプの点灯などで異常を知らせます。非常時にはこのような設備を利用し冷静な対応を心がけましょう。