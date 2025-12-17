農林水産省が発表した卵の全国小売平均価格は、1パック10個入りが308円で、2003年の調査開始以降、過去最高値となりました。【写真を見る】冷凍すると2年間保存が可能な「冷凍液卵」止まらぬ高騰…卵が最高値「1パック308円」東京・品川区の商店街でも…記者「（スーパーでは）1パック10個入りの卵が、税込み354円で売られていました」70代「きょう（卵を）買いたいなと思っていた。高い、しょうがないね」60代「卵は欠かせないか