◇WBA世界バンタム級団体内統一戦正規王者・堤聖也（角海老宝石）―暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）（2025年12月17日両国国技館）やはり堤聖也は感動を呼ぶ“激闘王”だった。5階級制覇王者を相手に序盤から打ち合いを選んだ。ドネア最恐の武器である左フックを警戒してサークリングしながらも手を出し続けた。ドネアの重いパンチで中盤にダウン寸前となり、鼻血も出したが、ひるまなかった。もうダメか、と思