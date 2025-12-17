別府競輪のナイターＦ?「九州スポーツ杯」は１７日の最終日、１２Ｒで決勝戦が争われ、久米康平（３４＝徳島）が２角まくりで優勝を飾った。打鐘過ぎ４角でカマした阿部将大は?裸逃げ?になり車間の空いた２番手で松川高大と寺沼拓摩が絡む流れ。６番手で戦況を見ていた久米がもつれた展開をのみ込んだ。「バックで勢いが良かったので阿部君は捕らえ切れるな、と思っていた。でも、タレるから後ろの佐藤（康紀）さんに差される