ロックバンド「マキシマムザホルモン」のドラマー兼バックアップボーカリストのナヲが自身のＳＮＳを更新。５０歳の誕生日を報告した。１７日までにインスタグラムで「１日経ってしまいましたが…昨日、昭和１００年１２月１６日にわたくし５０歳を迎えました！ひゅーひゅーおめでとーあたし！！！！ひゅーひゅーありがとー両親と家族と友人たちと今まで出会ったすべての人たち！！！！」と明るく報告。「やっぱ、５０