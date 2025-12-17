元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。イベントなどでのアイドルとファンとの交流と、それに伴う警備態勢について、私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、福岡・博多が拠点のアイドルグループ・ＨＫＴ４８のスタッフらを刺したとして殺人未遂容疑で逮捕された男がＨＫＴ関連イベン