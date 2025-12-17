米３０年固定金利は６．３８％、住宅ローン申請指数は－３．８％＝ロンドン為替 米３０年債利回りは６．３８％と前回の６．３３％から小幅に上昇。住宅ローン申請指数は－３．８％と前回の＋４．８％から低下に転じた。購入指数は１８１．６から１７６．５に低下、借り換え指数は１１９０．６から１１４８．３に低下した。 USD/JPY155.54EUR/USD1.1712EUR/JPY182.18