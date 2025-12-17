本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/17 EUR/USD 1.1600（16億ユーロ） 1.1620（7.19億ユーロ） 1.1630（10億ユーロ） 1.1650（6.33億ユーロ） 1.1700（17億ユーロ） 1.1750（14億ユーロ） 1.1775（6.64億ユーロ） 1.1785（7.72億ユーロ） 1.1800（22億ユーロ） 1.1850（6.41億ユーロ） USD/JPY 153.75（7.50億ドル） 154.00（9