高い安全性が求められるバスの運行会社には定期点検が欠かせません。バス会社が行っている安全対策や、バス火災に遭遇した場合の避難方法について取材しました。札幌市内の観光バス会社です。自社の指定工場で３か月ごとに定期点検を実施しています。タイヤの空気圧や電気装置が正常かどうかなど、点検するのはおよそ５０項目です。重要なエンジン部分の点検を見せてもらうとー（記者）「いま入れているのは？」（整備士）「