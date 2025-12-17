俳優・小倉蒼蛙（そうあ、７４歳）が１７日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。２２年３月、進行肺がんでステージ４、余命１年か２年と告知され、２３年２月に芸能活動に復帰したのをきっかけに、俳号の「蒼蛙（そうあ）」に芸名を変えたことなどを語った。「命拾いをしたというか、がんが消えちゃいまして、生まれ変わった気分で俳句の名前にしました」と説明。現在、がんはすべて「消えた」という。９歳で子役デビュー。