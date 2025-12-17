「何者」は、片桐（Vo, G）の亡き祖父がかつて暮らしていたという、台湾への旅をきっかけに生まれた楽曲。「何者 (Mandarin ver.)」は、Hakubiにとって初の試みとなる中国語歌唱バージョンとなる。今回公開されたMVは、台湾は嘉義にて撮影された「何者」MVおよびそのメイキング映像のほか、6月に台北にて行われたワンマンライブとそのドキュメント映像にて構成。監督は石原慎が務めた。https://youtu.be/a8JGKVFICOI◾️