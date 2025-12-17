Kucciが、初のシングル「ライアー」を本日リリースした。リード曲は、放送中のTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のオープニングテーマとしてKucciが書き下ろした楽曲、「ライアー」。初回仕様のアニメ盤のCDジャケットは、アニメ描き下ろしイラストとなっている。そしてカップリングには、タイ留学中の20歳に制作した楽曲「美しい獣」を収録。さらに、Kucci自身が企画・撮影・編集を手掛けた、「美しい獣」のMVも公開された。