Novel Coreが、2026年1月14日発売のメジャー4thアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』より、RIZEおよびThe BONEZのフロントマン・JESSEを客演に迎えた「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」制作の裏側を収めたBehind The Scenesを本日公開した。本楽曲は、Novel Coreの共同制作者・JUGEMと、ハウスバンド・THE WILL RABBITSのメンバー、ギター・Yuya Kumagaiとキーボード・Yuki Uchimuraらと共に制作。歪んだリフと鋭利なビート