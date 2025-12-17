Re:nameが、結成日となる2026年3月25日に大阪城音楽堂でフリーライブ開催することを発表した。結成10周年を記念するバンド史上最大規模の単独ライブで、入場は無料となっている。同日にはニューアルバム『1626』のリリースも発表されている。2016年に当時16歳だった現メンバー3人で結成して、全員2026年で26歳になるという、10周年をストレートに感じさせる記念碑的なアルバムになるという。本日より、アルバムから「MUCHU」の先行