この時期、頭を悩ませる手土産について。どうやったら喜んでもらえるのか？現役秘書が選ぶ手土産が今、話題になっています。【写真を見る】話題になっている「現役秘書が選んだ手土産」これでもう失敗しない？ 現役秘書が選んだ手土産山形純菜キャスター：現役秘書900人が選んだ手土産をご紹介します。【『接待の手土産』セレクション 2025】▼Bicerinコーヒーサンド「Bicerin NEWOMAN TAKANAWA 4320円」