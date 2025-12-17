【ケロウナ（カナダ）＝浜口真実】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選は１６日、カナダ・ケロウナで混合ダブルスの１次リーグが行われ、Ａ組の日本代表の小穴桃里、青木豪組はフィンランドに７―３で、トルコに１１―２で連勝した。１７日のリーグ最終戦で対戦予定だったオーストリアが棄権し、不戦勝となるため、日本は１次リーグを通算５勝２敗で終えることとなった。日本はＡ組３位につけており、１７日に６連