グラビアタレント由良朱合（26＝あかり）が17日までにインスタグラムを更新し、発売中の「ヤングジャンプ」に掲載されたグラビアへの反響に感謝するコメントと水着ショットを投稿した。「沢山の嬉しいお言葉、ありがとうございます」とした上で、ピンク色の下着姿のグラビアショットを添えた。椅子に座って両足を持ち上げながら笑顔を見せる姿が印象的。別の投稿では、ピンクの下着姿でベッドに座り、抜群のプロポーションを披露し