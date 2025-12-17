福岡・博多を拠点として活動するアイドルグループHKT48が17日、公式サイトを更新し、18日以降のスケジュール変更を発表した。18日のクリスマスイベントは出演辞退を決めた。運営事務局は「2025年12月18日（水）〜12月22日（月）までに予定しておりました以下の劇場公演およびイベント等に関しまして、諸般の事情を踏まえ、変更させていただくこととなりました」と報告。延期日程などは「後日、改めてご案内させていただきます」と