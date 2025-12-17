たこ焼きを家で焼くと、どうしても“惜しい仕上がり”になることがあります。表面は焼けているのに中は緩い、四隅だけ火が通らない、焦げ付いて返せない、生地があふれて慌てる。味は悪くないのに、あと一歩うまくできればもっと楽しいのに、と感じる場面が何度もありませんか。焼き網や鍋を前にすると“奉行”モードになる人がいるように、筆者の場合はたこ焼き“奉行”。食べるのも好きですが、焼いているあの時間がいちばん好き