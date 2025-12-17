外務省は、カンボジアのタイ国境付近の危険レベルを引き上げた。カンボジア・タイ国境地帯での緊張が高まっており、軍事的措置の影響があり得る地域が拡大していることから、これまでは「レベル3（渡航中止勧告）」としていたプレアビヒア州チョアム・クサーン郡、ウドーミエンチェイ州と国境から30キロ以内を、国境から50キロ以内に拡大する。それ以外のカンボジア全土には「レベル1（十分注意）」を発出している。