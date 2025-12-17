ブレーメンに所属するU-21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）がオンライン取材に応じ、ブンデスリーガでの手応えや、注目を集める代表チーム選択について言及した。21歳の長田はフォレンダム（オランダ）への期限付き移籍を経て、今季ブレーメンに復帰。ここまでブンデスリーガ12試合に出場し、正守護神としてチームを支えている。「ずっとユースから（ブレーメンで）やってきたので、やっとこの場に立つことができまし