金運アップのために掃除を頑張っている人は多いですよね。家がキレイになり、金運もアップすればとても嬉しいことです。ただし、ここで見落としがちなのが「ほこり」の存在。実はほこりは金運を下げてしまうといわれています。 ほこりは運気を停滞させる開運、金運アップの基本は、住まいによい「氣」を取り込むこと。特に水回りをキレイに保つことが重要ですが、いくら水回りが整っていても、部屋にほこりが多いとよい氣は寄って