12月17日昼ごろ、かほく市の農園で70代の男性が作業用の車両の下敷きになり死亡しました。12月17日午後0時半ごろ、かほく市湖北の「野村農園」で従業員から「男性1人が作業車に巻き込まれ下敷きになっている」と通報がありました。警察などによりますと、農園の作業を手伝っていたかほく市森の家業手伝い、73歳の男性が運搬用の作業車の下敷きになり、その場で死亡が確認されました。車両は運搬用で後ろの部分に荷台があり、タイヤ