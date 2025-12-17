KOKUBO（小久保工業所）は、中部地方に住む1万4453人を対象に「キッチン用品の購入」に関するアンケート調査を行った。その結果、キッチン用品を買うときに「いいな」と思うポイントは「便利で使いやすそう、ラクになりそう」で、ダントツで「ホームセンター・量販店」で買うと回答した。キッチン用品を買うとき「いいな」と思うポイントは、1位「便利で使いやすそう、ラクになりそう」、2位「手入れのしやすさ」だった。その道具