◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ王者・堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン）（2025年12月17日東京・両国国技館）WBA世界バンタム級王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が団体内王座統一戦で同級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）と対戦。激戦をリング下で同じバンタム級の井上拓真（大橋、現WBC世界バンタム級王者）が見守った。序盤から堤の顔からは血が流れるなど激戦。4回の終盤