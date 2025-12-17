自身を信奉していた男性２人に自殺をそそのかしたなどとして、「占い師」と呼ばれ、自殺教唆や自殺ほう助などの罪に問われた無職の女（６３）の初公判が１７日、大阪地裁であり、女は罪状認否で「私の口と体を介して創造主が物を言い、一連のことが行われた」と述べた。弁護側は、被告が事件当時、刑事責任を問えない心神喪失状態だったと主張した。起訴状では、女は２０２０年７月３１日頃、大阪府河内長野市の当時の自宅で、