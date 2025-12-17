17日に臨時国会が閉幕した。企業団体献金の規制法案が継続審議となったことについて、立憲民主党の野田佳彦代表は会見で「当事者の自民党がおりてくる努力をすべき」と語った。【映像】野田代表「当事者の自民党が努力すべき」会見で記者が「今国会で企業団体献金（規制法案）は、延長戦と位置付けて議論されてきたが、また延長される。今後どのように臨むか？」と質問。野田代表は「もういい加減にしろという感じでね、国民