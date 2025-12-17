日本維新の会の元代表・松井一郎氏が１７日、大阪・ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演し、古巣について語った。松井氏は、１０月に自民党と維新が連立合意した際、「自民党は『ぬえ』のような組織だ」と注意喚起していた。この日、衆議院の臨時国会は閉会。前日の夜には維新・吉村洋文代表と自民・高市早苗首相の会談が行われ「合意の条件だった議員定数削減」について話し合われたが、法案は審議入りせず見送られた。