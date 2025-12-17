元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一（４２）が１７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。今年最もうれしかったことを明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「今年、自分だけの名場面がありましたか？」について聞かれると「四十肩だったんですけど、先月くらいのある日にかなり良くなりまして。それがハイライトですね」と口にして共演者を笑わせた中丸。