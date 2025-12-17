◆第７６回全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（１２月１７日、川崎競馬場・ダート１６００メートル、稍重）２０２３年にフォーエバーヤングが制した２歳ダート路線の頂上決戦に９頭が出走し、２番人気のパイロマンサー（牡、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）が、無傷３連勝でＪｐｎ１初勝利を飾った。道中は２番手から進め、最後の直線ではベストグリーンとの叩き合いで相手を突き離し、ゴール前ではタマモフリージアの追い込みを首差でし