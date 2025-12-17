ファッションとビューティーが交錯する、感性を刺激するコラボレーションが実現。日本生まれのビューティーケアブランドSINN PURETÉと、東京発ストリートウェアブランド#FR2が初タッグを組み、限定アイテムを発売します。テーマは「静」と「艶」。香りとケアを通して、自分らしさや内なる色気を引き出す特別なラインアップが登場。日常にそっと非日常を添える、注目のコレクション