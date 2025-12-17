違法な客引きで連れて来られた客を引き入れたとして逮捕された26歳の男性について、東京地検は不起訴処分としました。東京・港区のキャバクラ店に違法な客引きで連れて来られた客を引き入れたとして今年3月に逮捕された26歳の元従業員の男性について、東京地検は17日までに不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。