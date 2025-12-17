大切なマイホームとして選んだ二世帯住宅。しかしそれによって義両親との距離が近くなり、深刻なストレスの原因になってしまうこともあります。今回の投稿者さんは義両親からの過度な口出しや、露骨な孫差別に精神的な限界を迎えているようです。『同居の義両親がデリカシーのかけらもなく、嫁が産んだ子と娘が産んだ子とで孫差別をします』完全分離型の二世帯住宅で6年間同居してきた投稿者さんは、さまざまな悩みを抱えています