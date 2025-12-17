今年も残りわずかです。この1年もさまざまな出来事がありました。四季折々の風景とともにお伝えします。 【写真を見る】「J１元年 ファジアーノ岡山」「大規模な山林火災」「熱帯夜の停電」「瀬戸内国際芸術祭」など2025年を振り返る【岡山・香川】 1月 2月は何があった？ 今年1月、最強寒波が岡山県に襲来。 蒜山では一夜で冬景色となりました。