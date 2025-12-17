私はサヨ（33歳）。夫のタカヒロ（33歳）と息子のユウキ（5歳）と3人家族です。私とタカヒロは21歳のときに結婚。結婚後、なんとなく受けてみたブライダルチェックで、妊娠しにくいということがわかりすぐに不妊治療をはじめました。なかなか成果は出せんでしたが、不妊治療7年目にしてようやく、ユウキを授かり出産したのです。私たちはとても嬉しく喜びましたが、私たち夫婦以上に喜んだのが両家の親。私もタカヒロもひとりっ子