17Æü¤ËJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤éÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿MFº°ÌîÏÂÌé¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É²ÃÆþ3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£J1¥ê¡¼¥°¤Ç36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÃÆþ¸åºÇ¾¯¤Î3ÆÀÅÀ¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç¤­¤Ê²ÄÇ½À­¤â¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£µ¨¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤À¤¬¡¢ÁíÆÀÅÀ34¤Ïºòµ¨¤ò1ÅÀ¾å²ó¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤±¤É¡¢