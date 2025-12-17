"責任ある積極財政への転換が不可欠" 県の財政不足が深刻化するなか、静岡県議会の各会派は12月17日、鈴木康友知事のもとを訪れ、2026年度当初予算について申し入れを行いました。最大会派「自民改革会議」の議員は「攻めの投資」をする、積極財政への転換が不可欠だと訴えました。 【写真を見る】一般入札で予定価格の2倍以上の約7億1035万円で落札された「知事公舎」 17日午前、鈴木知事のもとを訪れた自民改革会議の議員たち