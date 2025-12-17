¡ÖLIVE¤·¤º¤ª¤«¡×¤Ç¤Ïº£½µ¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×Â¿Ê¬²½¶¦À¸¤¬Áªµó¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢Î¹´Û¤ä¾ÃËÉÃÄ¤Ç³èÌö¤¹¤ë³°¹ñ¿Íºà¤Î¡ÈÀïÎÏ¡É 2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë③ 2025Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ò½ä¤ëÀ¯ºö¤¬Âç¤­¤¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìó12Ëü8000¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Êë¤é¤¹ÀÅ²¬¸©¡£¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤Î¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç®³¤¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Ö½¾¶È°÷¤Î2³ä¡×¤¬³°¹ñ