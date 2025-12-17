11月は月18便⇒12月に入って4便、13日以降は欠航 静岡空港と中国・上海を結ぶ路線が、2026年3月下旬まで全便欠航となることが分かりました。コロナ禍を経て2023年から運航が再開されていましたが、約2年ぶりに再び休止となります。 【写真を見る】静岡ー上海便が2026年3月まで「全便欠航」へ 中国東方航空、“機材繰り”説明も政治情勢の影響か 運航が休止されるのは、中国東方航空が運航する静岡空港と上海を結ぶ定期便