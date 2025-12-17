【その他の画像・動画等を元記事で観る】2008年から2010年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、岩代俊明先生による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN -サイレン-』。Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇る本作が、この度TVアニメ化することが決定した。発表に併せて、ティザービジュアルとティザーPV第