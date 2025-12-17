H3ロケット8号機が17日午前、種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でしたが、直前で打ち上げは中止となりました。 現地で取材している藤本記者の中継です。 17日に打ち上げられる予定だったH3ロケット8号機は、7時間経った今も私の後方に見える発射台にあります。燃料の抜き取り作業などが行われています。 打ち上げの16.8秒前に止まったカウントダウン。H3ロケット8号機は、17日午前11時11分に種子島宇宙センタ