ニューズナウではシリーズで、今年の出来事を振り返る「かごしまこの1年」をお伝えします。1回目は事件・事故、そして相次いだ災害です。 1月、三島村の硫黄島で山林火災が発生。発生から5日後に鎮火し、サッカーコート9面分に相当する6万3000平方メートルの山林が焼けました。近くの橋の補修工事で出た火の粉が原因とみられています。 5月、奄美市内の宿泊施設などで中国籍の男3人が、国の許可を