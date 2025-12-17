賃貸住宅大手の大東建託が、地元の住民を対象に調べた「街の幸福度」と「住み続けたい街」の今年のランキングが17日に発表されました。姶良市が2つの部門で3連覇しました。 「第1位。3年連続となります姶良市」 （姶良市役所）「お～！（拍手）」 大東建託が2019年から毎年発表している「街の幸福度」と「住み続けたい街」のランキング。県内では8700人余りが調査に回答しました。 鹿児島県内の「街の幸福度」では、1