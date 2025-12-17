2025年12月12日（金）、Tyrkouaz初のワンマンライブが渋谷・TOKIO TOKYOで開催された。双子の兄・souta（Vo/Gt）と弟・rent（Dr/Cho）による新世代ミクスチャーロックデュオは、今年5月にリリースしたシングル「REBOOOOT」がSNSでバイラルヒットを記録し、8月に2年連続で〈SONICMANIA〉出演を果たしたばかり。そのステージ上で初めて告げられた今回の初ワンマンは早々にソールドアウト。満員御礼のオーディエンスが詰めかけたフロ