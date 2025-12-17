スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。12月14日（日）の放送では、夫の女遊びと証拠隠滅に苦しむ40代女性に、江原がアドバイスを送りました。江原啓之＜リスナーからの相談＞ 旦那の女遊びが発覚後、いろんなことを妄想してしまい毎日が苦しいです。旦那は「一線は越えていない」と言いますが、1年近く隠