■これまでのあらすじ夫の冷たい態度に疲弊していた妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していることを知り、絶対に夫に渡さないと決める。お茶会を「無駄」とされ小遣いを減らされても、妻は節約しながらママ友との時間を楽しんでいた。しかしその姿を偶然見た夫は、帰宅後にレシートの提示を要求。レシートが見当たらず動揺する妻に「探しに行けよ」と怒りをぶつける。夜道でレシートを探しても見つからず立ち尽くす妻だった