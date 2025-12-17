ＪＡ全農たまごが公表した１７日時点の鶏卵卸売価格（東京Ｍサイズ）が、１キロあたり３４５円を記録した。平年の２００円前後を大きく上回り、過去最高値とされた２０２３年の「エッグショック」時の３５０円に肉薄する水準だ。店頭価格も連動して上昇している。総務省の統計データなどによると、Ｌサイズ１パックの全国平均価格は３０８円前後。２０２３年の水準を超え過去最高値を更新した。背景には「供給減」と「需要増」