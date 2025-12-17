１７日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、小売業界でも年末年始の休みを取る動きが増えていることを報じた。この日の番組では、東京・東武百貨店が１月１日に加え、２日も休業とするが、これは１９７７年以来４９年ぶり。大手スーパーのサミットも元日から３日まで休業（一部店舗を除く）などの具体例を紹介。キャスターを務める井上貴博アナウンサーは「客の立場から考えても従業員に優