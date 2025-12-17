「２０２５年第５５回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞」の表彰式が１７日、都内で行われ、プロボクシングの世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が殊勲賞を受賞した。井上は２２年度に「大賞」を受賞しており、２３年度から３年連続で殊勲賞受賞となった。井上はこの日、ジムメートの桑原拓（３０）＝大橋＝が出場したトリプル世界戦が行われていた東京・両国国技館に